Haber Giriş: Kaynak: AA
Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Nevşehir'den Derinkuyu istikametine seyir halinde olan 50 ZC 451 plakalı tır, aynı istikametteki kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tırın kabin kısmı yerinden koparak yol kenarına savruldu. Yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Son Haberler
- 18:39
- 18:18
- 18:21
- 18:11
- 18:03
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz