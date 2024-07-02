Nevşehir'de tarihi Çan Kulesi ve çevresindeki bina restore edilecek

Kent merkezinde turizm hareketliliğinin artması amacıyla çeşitli projeler oluşturuluyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ile Meryem Ana Kilisesi'nin yakınında bulunan 19. yüzyıl eserlerinden Çan Kulesi ve çevresindeki eski okul binasında restorasyon yapılması için çalışmalara başlanıldı.

Projede doğru yöntem ve yaklaşımlar belirlemek için vatandaşlardan da destek istendi.

Vatandaşların bu alanla ilgili sahip oldukları eski fotoğraf, video, belge, bilgi ve arşiv niteliğindeki envanteri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile paylaşılması talep edildi.