Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 83 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol üretimine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kentte T.D, ve B.E'nin sahte içki imal ettikleri bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şişelere doldurulmuş halde 83 litre sahte viski ele geçirildi.
Etiketler: Nevşehir Sahte İçki Sahte Alkol Jandarma Genel Komutanlığı
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