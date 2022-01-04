Acil tıp teknisyeni Arzu Telli idaresindeki 15 AAT 703 plakalı ambulans, Burdur-Isparta kara yolu otogar kavşağında, Murat Albayrak yönetimindeki 32 NC 247 hafif ticari araçla çarpıştı.

Kolundan yaralanan Telli'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen başka bir 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Telli ve yanındaki iki kadın sağlık çalışanı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan yabancı uyruklu bir yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekibinin göreve giderken kaza geçirdiği öğrenildi.