Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı.
Acil tıp teknisyeni Arzu Telli idaresindeki 15 AAT 703 plakalı ambulans, Burdur-Isparta kara yolu otogar kavşağında, Murat Albayrak yönetimindeki 32 NC 247 hafif ticari araçla çarpıştı.
Kolundan yaralanan Telli'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen başka bir 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Telli ve yanındaki iki kadın sağlık çalışanı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.
Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan yabancı uyruklu bir yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.
112 Acil Servis ekibinin göreve giderken kaza geçirdiği öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:58
- 07:43
- 07:17
- 06:58
- 06:18
Sıradaki Haber
Denizli'de parkta kumar oynatan 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz