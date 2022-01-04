Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de parkta kumar oynatan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki parkta kumar oynattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'ta futbol topu ve iki su şişesiyle kumar oynattığı belirlenen iki kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Kumar oynayan 1 kişiye de 1819 lira idari para cezası uygulandı.
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