Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yağmur suyu kanalı mazgallarının çalınma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bazı mazgalların olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yağmur suyu kanalının mazgallarını U.U. (19), M.E.K. (17) ve M.G'nin (17) çaldığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, üç kişinin mazgalları alarak bölgeden uzaklaşması görülüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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