Sarıibrahim ve beraberindeki heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve Iğdır Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, çalışanların yeni yılını kutladı.

Daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kılıçlar Yurduna geçen Sarıibrahim, burada kalan üniversite öğrencileriyle görüştü.

Öğrencilerin yeni yılını kutladıktan sonra Iğdır-Kars kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktaları ile Ermenistan sınırındaki Karakale Hudut Karakoluna da uğrayan Sarıibrahim, görevi başındaki güvenlik güçlerinin de yeni yılını tebrik etti.

Sarıibrahim'e Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca eşlik etti.