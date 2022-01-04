Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 06:42Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
İspanya'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin ölümleri ikiye katlandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
2021 yılında, İspanya'ya ulaşmaya çalışırken günde yaklaşık 12 kişi öldü veya kayboldu. Ölenlerin veya kaybolanların toplam sayısı, bir önceki yılki rakamın 2 katından fazla.
Walking Borders adlı sivil toplum kuruluşu, pazartesi günü yayımladığı raporda göçmenlere dair birtakım verileri paylaştı.
Buna göre, İspanya'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitiren ya da kaybolan göçmenlerin sayısı 2021 yılında 4 bin 404'e ulaştı. Bu göçmenlerin 205'inin çocuk olduğu kaydedildi.
Söz konusu toplam ölüm ya da kayıp sayısı, 2020'de 2 bin 170 olarak kayıtlara geçmişti.
"En kötü rakamlar"
Walking Borders yetkilisi Helena Maleno, "Korkunç. Bunlar 2007'de saymaya başladığımızdan beri gördüğümüz en kötü rakamlar." diye konuştu.
İspanya hükümeti, geçen yıl 28 Aralık tarihine kadar 22 bin göçmenin Kanarya Adaları kıyılarına indiğini açıklamıştı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İspanya
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