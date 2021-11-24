Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden zanlı yakalandı.
Nevşehir'de hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle sevk edildiği adliyede tutuklanan A.A'nın cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nden firar etmesinin ardından polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine teslim edildi.
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