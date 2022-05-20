Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide 6 Mayıs'ta bulunan Ü.O'nun cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Hamdi Tüfekçi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaldırım Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ü.O'nun ağabeyi Hamdi O, gazetecilere, DNA testi sonucu cesedin kardeşine ait olduğunun kesinleştiğini belirterek, “Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyoruz." dedi.

Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide, 6 Mayıs'ta parçalanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan G.S, G.G. ve M.D. tutuklanmıştı.