Kent Park kapalı fuar alanında 126 firmanın yer aldığı fuarın açılışında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınından dolayı açılışları özlediklerini söyledi.

Polat, Yozgat'ın salgın sürecini en iyi şekilde atlattığını ifade ederek, "Ürettiğimiz ürünlerin fuarlarda yer alması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ve buraya katılan 130’a yakın firmanın çoğunun Yozgat’ın firması olması bizim için çok güzel bir haber. İnşallah tanıtımla beraber satışların da bereketli olmasını diliyorum, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik de fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fuar gezildi.