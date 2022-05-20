Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 7'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 14:50
- 14:48
- 14:47
- 14:44
- 14:43
Sıradaki Haber
DGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 DGS ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz