Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya'nın gözbebeği Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu alanda yangın çıkması nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Yangının itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle çevredeki diğer tarihi yapılara sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz. Çok şükür, can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacak. Hasar gören alanda kısa sürede tadilat yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sarı, yangının çıkış sebebinin kapsamlı şekilde araştırıldığını kaydetti.

Öte yandan yangının yol açtığı hasar da görüntülendi.

Harşena Dağı'nda, Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede dün çıkan yangın bazı tarihi Yalıboyu evlerinin çatısına da sıçramış, alevler Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü.