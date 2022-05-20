Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlı, adresinde gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 1,28 gram esrar, 11,35 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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