Çakır, İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası tarafından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, afetlerde zamanında ve yerinde müdahalenin önem taşıdığını söyledi.

Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakır, şöyle konuştu:

"0 ile 50 kilogram arası yağış güçlü, 50 ile 100 kilogram arası yağış çok kuvvetli olarak tabir edilir. 50 kilogramı aştığında sel, su baskını riski artar. Dağlardan, tepelerden gelen su havzaları birleşti, Bozkurt'ta büyük debi oluşturdu. Bozkurt'taki su debisi son 500 yılda görülmeyen oranda artış gösterdi. 453 kilogram yağış aldı. Devrekani ilçesine yağan yağışın tamamı da Bozkurt'a aktı. Diğer bölgelere yağan yağış da buraya geldiği için onlarla birleşince bin kilograma kadar yağış çıkıyor."

"Atom bombası atılmış gibiydi"

Selin bölgede çok büyük hasara neden olduğunu vurgulayan Çakır, "Sanki atom bombası atılmış gibiydi. Birçok bina yıkılmış, araçlar üst üste gelmiş, her yer çamurdu. Ağaçlar, evlerin ağzına kadar dolmuştu. 800'den fazla araba pert olmuş, evlere, sokaklara bariyer oluşturmuş. Film sahnesi kurmak isteseniz, şu sahneleri yapamazsınız." ifadesini kullandı.

Sel nedeniyle hemen tahliye sürecini başlattıklarını anlatan Çakır, "Su seviyesi halen yüksekti. Bozkurt'ta bine yakın vatandaşımızı helikopterlerle çatıdan aldık. Bu da yakın tarihimizdeki en büyük hava kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti. Helikopterlerin pervanesi bacalara 20 santimetreye kadar yaklaşıyordu." dedi.

Selde 71 köprü ile 386 menfez zarar gördü

Çakır, selin ardından şehre 2 binden fazla iş makinesi geldiğinin altını çizerek, "Yardım malzemeleri, yakınlarını merak eden aileler vardı. Bunların yönlendirilmesi de çok önemliydi. Hem yerleşik insanlar vardı hem de yardım için 10 binden fazla insan geldi. Kızılay, Diyanet, emniyet, jandarma, diğer STK'ler vardı. 20'den fazla hayır kuruluşu bölgeye geldi. Vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon tabldot sıcak yemek dağıtıldı. Bu da çok büyük bir organizasyondu." diye konuştu.

Sel nedeniyle kara yollarında 12 köprü ve 40 menfez; köylerde 42 köprü ve 277 menfez; belediye hudutlarında 17 köprü ve 69 menfezin zarar gördüğünü dile getiren Çakır, "Toplamda 71 köprü ile 386 menfez. Bu, Anadolu'daki 10 şehirdeki tüm köprü ve menfezin göçmesi demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından sempozyum kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal katıldı.