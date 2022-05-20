Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında düzenlenen eğitimi Ankara Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı ve iş güvenliği uzmanı Mehmet Erol verdi.

Uygulamalı tatbikatların da yapıldığı iki gün süren eğitime Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Çiçekdağı Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan daimi ve mevsimlik işçiler, teknik personel ve memurların aralarında olduğu 56 kişi katıldı.

Eğitimde iş sağlığı ve ilkyardım gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.