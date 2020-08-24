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Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Nevşehir'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ve Hacıbektaş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 5 dedektör, 1 ışıldak, 4 demir murç, 1 kazma, 1 balyoz ve 1 merdiven ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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