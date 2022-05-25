Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan firarilere yönelik çalışma yaptı.

Hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı bulunan H.A.C. gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.