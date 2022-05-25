Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de jandarma ekiplerince yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan firarilere yönelik çalışma yaptı.
Hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı bulunan H.A.C. gözaltına alındı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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