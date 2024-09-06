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Güncel
AA 06.09.2024 15:27

Nevşehir'de bir kişi Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi

Nevşehir'de yaşayan Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi.

Nevşehir'de bir kişi Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hizmet veriyor.

Nevşehir'de, 15 Temmuz ile Bekdik mahallelerinde bulunan iki ayrı merkezde, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, fizyoterapi, obezite ve kanser taramalarından, kadın ve üreme sağlığına kadar çeşitli alanlarda ücretsiz hizmet sunuluyor.

Fazla kilo problemi şikayetiyle 15 Temmuz Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Taşçı, diyetisyen Esra Kemikkıran'ın hazırladığı özel beslenme programı sayesinde 3 ayda 17 kilo vererek sağlığına kavuştu.

Aldığı destekle kısa süreçte 108 kilogramdan 91'e düştüğünü kaydeden Taşçı, "Diyetisyenim bana özel bir diyet listesi hazırladı ve düzenli olarak kan değerlerimi kontrol etti. Diyetle birlikte her gün 45 dakika yürüyüş yaptım. Kilo vermeden önce eğilmekte, merdiven çıkmakta ve egzersiz yapmakta zorlanıyordum. Şimdi hayatım çok daha kolaylaştı" ifadesini kullandı.

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