Kahramanmaraş'ta bir esnafa "ahi esnaf beratı" verildi

Hayrullah Mahallesi'ndeki lokantada düzenlenen törende, lokanta işletmecisi Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından imzalanan "ahi esnaf beratı"nı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Memiş'ten aldı.

Memiş, törendeki konuşmasında, ahilik müessesinin gelecek kuşaklara aktarılmasının, bunun da yerli ve milli üretim vizyona göre şekillenmesinin önemine işaret etti.

Ekonomik hayatın çok daha katma değerli bir yapıya evrildiği bir süreçte ahilik vizyonunun ayrı bir önemle vizyona çıktığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Ahilik, içinde bulunduğumuz dönemde dürüst ve ilkeli ticaretin yapılmasına zemin hazırlarken toplumsal sistemi ve ahlakı geliştirmektedir. Ahilik, esnaf ve vatandaş arasında önemli bir uzlaşma sağlayarak ticaretin ve esnaflığın adaletli, sürdürebilir bir biçimde ilerlemesine yön vermektedir. Kahramanmaraşımızda da bu kültürün yaşatılması açısından örnek teşkil eden esnafımız, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinden itibaren uygun fiyatla tüketiciye hizmetlerinden dolayı Ticaret Bakanımız Ömer Bolat tarafından ahi esnaf beratı ile ödüllendirildi. Kendisini tebrik ediyoruz."

Lokanta işletmecisi İbrahim Yılmaz da ahilik beratı için teşekkür ederek, yeni şubeler açarak vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Törene, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar katıldı.