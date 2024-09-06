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Güncel
AA 06.09.2024 15:04

Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

O.Y'nin kullandığı otomobil, Tunceli-Kovancılar kara yolu Mazgirt Köprüsü mevkisinde akarsuya düştü.

Kazada, sürücü ile N.A.Y, Z.D.Y. ve E.D.Y. kendi çabalarıyla içinden çıktıkları ve suya batan aracın üzerinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalanları botlara alarak kıyıya getirdi.

Hafif yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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AFAD İtfaiye Trafik Kazası Tunceli
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