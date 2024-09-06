Kars’ta göllere 1 milyon 680 bin sazan balığı salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, Kars’taki göllere Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi’nden getirilen yavru sazan balıkları salındı.



Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü sınırlarında bulunan Karakurt Barajı’na Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda yavru sazan balıkları Karakurt Barajı’nın serin sularında yüzerek gözlerden kayboldu. Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce sazan balığının salınmasıyla, bölgenin su ekosistemine olumlu katkılarda bulunulması ve yerel balıkçılığın gelişmesine destek olunması hedefleniyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce 1 milyon 680 bin sazan yavrusu getirildi, sazan yavrularından 1 milyon kadarı Çıldır Gölü’ne, 500 bini Karakurt Baraj Gölü’ne, 30 bini Arpaçay Baraj Göleti'ne ve 150 bini ise Kars Baraj Gölü'ne bırakıldı.