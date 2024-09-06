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Güncel
AA 06.09.2024 10:50

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 düzensiz göçmen tutuklandı

Denizli'nin Çardak ilçesindeki çiftliğe düzenlenen operasyonda yakalanan 9 düzensiz göçmenden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü tutuklandı.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 düzensiz göçmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Suç Araştırma Timi, Çardak ilçesindeki çiftlikte düzensiz göçmenlerin saklandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çiftlikte saklanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerden İbrahim Ş'nin farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün, Halaf El A'nın farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün ve Halid S'nin farklı suçlardan 29 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen göçmenlerden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Denizli Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı
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