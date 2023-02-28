Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bir haftada 10 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, son bir haftada çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari 10 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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