İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmişte faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.İ'nin Çiçekdağı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla ilçe merkezindeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.