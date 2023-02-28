Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem afetinin yaraları sarılıyor.

Deprem bölgesinden Zonguldak'a gelen bin 63 öğrencinin il genelindeki nakilleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, `Depremden etkilenen illerimizden gelen bin 63 öğrencimizi istedikleri okullara nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biriz beraberiz` ifadelerine yer verildi.

Zonguldak'a nakilleri gerçekleştirilen bin 63 öğrencinin dağılımları ise şöyle:

`Zonguldak merkez 204 öğrenci, Çaycuma 260 öğrenci, Kilimli 66 öğrenci, Kozlu 90 öğrenci, Kdz. Ereğli 317 öğrenci, Gökçebey 16 öğrenci, Devrek 59 öğrenci, Alaplı 51 öğrenci.`