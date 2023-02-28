Kentte, 6 Şubat'taki depremlerin ardından hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda depremden etkilenen çocuklar için Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan çadır kentte çocuklar için tiyatro etkinlikleri hazırlandı. Kostümlerini giyen tiyatro ekibi, etkinlik öncesi çadırları tek tek dolaşarak çocukları etkinlik alanına oyunlar eşliğinde getiriyor. Daha sonra kurulan stantta eğlenceli oyunlar oynatan ekip, çocukları deprem psikolojisinden bir nebze olsun uzaklaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekip lideri Tahsin Macit, çadır kentte depremzedelere her türlü imkanın sağlandığını söyledi. Çocukları eğlendirmek için aktiviteler hazırladıklarını belirten Macit, "Burada çocuklarımıza tiyatro ve sinema izlettiriyoruz. Çocuklarımız depremden daha çok etkileniyorlar tabii. Bu deprem psikolojisini onlar üzerinden almak istiyoruz." dedi.

Macit, 200'ü aşkın çocukla etkinlikler yaptıklarını bildirerek miniklerin saatler önce yerlerini alarak beklediğini dile getirdi. Sanatsal faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar sürdürülmesinin planlandığına işaret eden Macit, belki bu etkinliklerin afetzedeler konteynerlere geçtikten sonra da yapılabileceğini vurguladı.

Dönüşümlü görev yapan ekiplerin çadır kentte onar gün etkinlikler gerçekleştirdiğini anlatan Macit, şu bilgileri verdi:

"Sadece tiyatro değil, atölyelerimiz de oluyor. Kukla atölyesi, drama dersleri, masal saatleri gibi faaliyetler de yapılıyor. Çocukları bilgilendiren, doğa sevgisini, arkadaşlığı anlatan çocuk oyunlarımız var. Masal kahramanlarıyla, çeşitli hayvan karakterleriyle onları neşelendirmeye çalışıyoruz. Çocukları da oyunlarımıza katıyoruz. Oyun sırasında onlarla dans da ediyoruz, şarkılar da söylüyoruz."

Tiyatro oyuncusu ve drama öğretmeni Celil Cinemre ise Gölcük'te depremi yaşadığını ifade ederek çocukları eğlendirmek için bölgeye geldiğini belirtti. Kendisinin de o dönemde çadırda kaldığına ve tiyatrolarla eğlendiğine dikkati çeken Cinemre, "Burada çocuklar için varız. Çocuklar gülünce, mutlu olunca tabii ki dolayısıyla aileler de çok mutlu oluyor. Bizim bir sloganımız var: 'Çocuk gülerse dünya güler.' diye. O sloganla buraya geldik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Akşam da sinema oluyor, mısır, pamuk şekeri ikramımız oluyor. Çocuklarla güzel bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.