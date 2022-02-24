Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de bir araçta 1741 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1741 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla faaliyet gerçekleştirdi.
Derinkuyu ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma, 1741 bronz ve gümüş sikke buldu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Nevşehir Tarihi Eser
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