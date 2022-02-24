Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da park halindeki TIR yandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asfalt yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ağrı-İran kara yolundaki İl Özel İdaresi TIR Parkı yakınlarında park halinde bulunan donmuş asfalt yüklü TIR'da yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri söndürdüğü TIR, kullanılamaz hale geldi.
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