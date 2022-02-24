Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Ahmet Sağlam'ın (59) kullandığı 05 ABJ 900 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Çakallı Boğaziçi mevkisinde kontrolden çıktı. Eski Ankara kara yoluna devrilen otomobilin sürücüsü Sağlam ile yanında bulunan Emin Elçin (60) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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