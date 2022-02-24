Ayaz, Şabanözü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kent genelinde vaka sayılarının yüksek olduğunu söyledi.

Şabanözü ilçesinin diğer ilçelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Ayaz, "Vakalarda bir düşüş var ama yine de günlük 200'den fazla vaka çıkmakta. Biraz daha dikkatli olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Baharın gelmesiyle rahatlamaya doğru gideceğimizi ümit ediyoruz. 2 haftada çok sayıda vatandaşımız vefat etti. Bir kere daha hem sizler hem de sevdikleriniz için aşıyı tavsiye ediyoruz. Artık kimseye 'aşı olun' demek istemiyorum. Çünkü şimdiye kadar aşı olunmuş olması lazım, eksik aşı varsa onları tamamlayalım. Bir kere aşı olma sürecini hep beraber aşmış olmamız bugüne kadar gerekiyordu ama maalesef ilimizde çok az da olsa hiç aşı yaptırmamış olan vatandaşımız var. Muhtarlarımız da bu konuda destek oldular, gayretleriniz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köylerde çalışmaların devam ettiğini anlatan Ayaz, "Geçen yıl köylerimizle ilgili çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Daha iyilerini yapmaya, eksikler varsa gidermeye hep beraber çalışıyoruz. 2022 yılı içinde köylerdeki yatırımımızı maksimum düzeye çıkarma yönündeki uğraşımız devam ediyor." dedi.