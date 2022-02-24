Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Demirciler Mahallesi'nde, Emin A. (24) ile arkadaşı Cengiz Güngörür (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin A, bıçakla Güngörür'ü yaraladı.
Ağır yaralanan Güngörür, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Emin A. polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Bartın
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