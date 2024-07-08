Nevşehir'de Avanoslu çanak ustası 40 yıldır çamura şekil veriyor

Nevşehir'de yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan çanakçılık, ilçede nesilden nesle aktarılarak devam ettiriliyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı konukların uğrak noktalarından Avanos'ta, aile büyüklerinden öğrendiği mesleği devam ettiren çanak ustalarından Hakkı Çöl, geçimini çamura şekil vererek sağlıyor.

Henüz ilkokula gitmeden dedesinin atölyesinde toprakla haşır neşir olmaya başlayan Çöl, 6 yaşında çırak, 16 yaşında ustalık unvanı elde ettiği sektörde, geleneksel yöntemleri kullanmayı sürdürüyor.

Aile yadigarı mesleği için güne çamur kararak başlıyor

Çöl, taleplere yetişebilmek adına seri üretim yapılabilen atölyelerin aksine Nevşehir'deki çarklı tezgahında alın teri dökerek el emeğiyle ilçenin simgelerinden testi ve peynir küpü gibi malzemeler üretiyor.

İki yıl önce emekli olmasına rağmen yıllarını verdiği tezgahından kopamayan Çöl, güne her sabah çamur kararak başlıyor.

Geçmişte ilçedeki her evden mutlaka en az bir kişinin çanak atölyelerinde çalıştığını, mesleğin inceliklerinin dededen toruna aktarıldığını söyleyen Hakkı Çöl, aile yadigarı atölyeyi ayakta tutmak için yıllardır çamura şekil veriyor.

"Ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışına satılıyor"

Ürünleri geleneksel metotların dışına çıkmadan ortaya çıkarmayı sürdüren Çöl, şunları anlattı:

"1980'li yıllarda plastiğe geçiş olmuştu. İnsanlar bir müddet kullandıktan sonra hastalıklar artınca tekrar toprak malzemelerin kullanımına yöneldi. Burada peynir, su, güveç kapları eski usul yapılıyor, vatandaşlarca da alınıyor. Atölyeye dağdan traktörle toprak gelir, elendikten sonra çamur çıkarılır. Bir gün bekledikten sonra üretim aşamasına geçilir. Yapılan ürün, hava şartlarına göre 3 gün ile bir hafta arasında kurumaya bırakılır. Ardından da yaklaşık 800 derecelik fırında pişirilerek hazır hale gelir. Ürünlerimiz yurt içi ve dışına satılıyor. Daha çok Suudi Arabistan ve Almanya'ya gidiyor. Atölyenin kokusu ayrı, içeri girdiğinde aldığın koku huzur veriyor. İşimizi severek yapıyoruz. Sevmesek bu yaşlarda gelip çalışmayız."

Ustalar, gençlerin atölyelerden uzak durmasından endişeli

Geçen yıllarda ihtiyaçtan dolayı gençlerin çalışmaya teşvik edildiğini ancak son dönemlerde çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Çöl, "Her meslek grubunda olduğu gibi biz de çırak bulamıyoruz. Gençler az çalışıp, çok para kazanmayı düşünüyor. İnşallah yanılırım ama 10-15 yıla kadar mesleğimiz biter. Bu işin geleceği var, istediğin ürünü topraktan yapabilirsin ama gençler eskisi gibi çalışmıyor" dedi.