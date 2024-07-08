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Güncel
AA 08.07.2024 13:09

Kocaeli'de ruhsatsız 11 yapı yıkıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kocaeli'de ruhsatsız 11 yapı yıkıldı
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarında kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuata uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması amacıyla kontrol ve denetimler devam ediyor.

Mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal sürecin ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ile jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan, kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz düzenli olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da hepimizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

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