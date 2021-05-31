Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 8 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 8 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaş ilçesinde A.T'nin ikametine operasyon düzenledi.
Şüphelinin, ev, iş yeri ve aracındaki aramada 8 bin litre sahte şarap bulundu.
Gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte İçki
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