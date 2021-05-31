Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaş ilçesinde A.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin, ev, iş yeri ve aracındaki aramada 8 bin litre sahte şarap bulundu.

Gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.