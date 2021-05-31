Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da jandarma ekipleri yaralı karacayı elleriyle besledi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan karaca jandarma ekipleri tarafından beslendi.
Gökörün köyünde yol kenarında yaralı karaca olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri karacayı bulunduğu yerden battaniyeyle alarak jandarma aracına taşıdı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen karacayı burada ekipler elleriyle besledi.
Karaca tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Haberler
- 16:05
- 16:09
- 16:02
- 16:01
- 16:07
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz