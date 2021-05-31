Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 binanın arasındaki boşluğa düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ece Mahallesi'nde binalar arasına düşen kedinin sesini duyan bir iş yeri çalışanı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri alandan kediyi kurtardı.
Ekipler, gözleri iltihaplanan kediyi veteriner hekime götürdü.
Tedavi ve beslenmesinin ardından kedinin doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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