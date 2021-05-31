Anıtpark önünde ziyarete açılan mobil müzeyi, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri de ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, mobil müze hakkında bilgi verdi.

Mobil müzede savaş eserleri ve görsellerin sergilendiğini dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca Afyonkarahisar'da vatandaşların ziyaretine açık olacağız. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görseller eşliğinde Çanakkale Savaşları anlatılmaktadır. Vitrinlerde kara ve deniz savaşları, savaşın başlangıcı ve dünden bugüne temalarla Çanakkale Savaşları işlenmektedir. Misafirlerimizi pandemi tedbirleri alınarak 10 kişilik gruplar şeklinde müzeye alınıyor."

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.