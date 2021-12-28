Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk yarıyı grubunda 31 puanla 4'ncü sırada tamamlayan takım, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde ligin ilk devresinde elde ettiği başarıyı sezon boyunca sürdürmek isteyen Nevşehir Belediyespor, kamp çerçevesinde üç ayrı hazırlık maçı da yapacak.

Antalya'nın Side ilçesindeki kampta ter döken sporcular, teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı provalar yapıyor.

Takım, 6 Ocak 2022 tarihinde kampı tamamlayarak yeniden Nevşehir'e dönecek.

