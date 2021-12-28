Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 02:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da oğlu tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde oğlunun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.
Isparta'da iddiaya göre, Eğirdir ilçesinde yaşayan Havva S. (50), oğlu B.S. (21) ile Senirkent ilçesindeki kızının yanına gitti.
B.S'nin eline alıp oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu Havva S, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Havva S'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Yaklaşık bir ay önce vatani görevini tamamladığı öğrenilen B.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Isparta
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