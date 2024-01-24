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Güncel
İHA 24.01.2024 09:56

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yavrularıyla görüntülendi

Ardahan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve yavruları görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yavrularıyla görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında bulunan vaşak, Ardahan’ın Göle ilçesinde ormanlık alanda bir vatandaş tarafından fark edildi.

Karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülenen vaşak ile iki yavrusu, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı. Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürhan Çopur, Göle ilçesi kırsalında ailesiyle dolaştığı sırada vaşak ile iki yavrusuna rastladı. Çopur, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan vaşak ailesini, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ve yavrularının saniyeler içerisinde bölgeden hızlıca uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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