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Güncel
AA 24.01.2024 09:19

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 5 bin 956 paket sigara,13 cep telefonu, 24,6 kilogram çay, 3 kilogram nargile tütünü, 126 kilogram tütün, 39 bin 800 makaron, 51 elektronik sigara ve 86 muhtelif eşya ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

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