Duman 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.01.2024 09:56

Edirne'de memleketine gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması

Edirne'de, yarıyıl tatilinde ailelerinin yanına gidemeyen dar gelirli öğrenciler için askıda bilet uygulaması başlatıldı.

Edirne'de memleketine gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi ve İl Müftülüğü, dar gelirli öğrenciler için askıda bilet uygulaması başlattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Edirne İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu, uygulama ile sınavları biten ve maddi imkansızlık nedeniyle ailelerinin yanına gidemeyen öğrencilere bir fayda sağlamış olacaklarının altını çizdi.

Gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler yürüten Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi ve İl Müftülüğü, üniversite öğrencileri için örnek bir uygulamaya imza attı.

Sınavları biten ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle memleketine gidemeyen üniversite öğrencileri için askıda bilet uygulaması başlatıldı. Hayırsever vatandaşların destekleriyle başlatılan askıda bilet uygulaması, öğrencilerin aile özlemini sona erdirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kredi Yurtlar Kurumunda, gençlik merkezlerinde, cezaevlerinde, okullarda, ve birçok yerde manevi rehberleri olduğunu söyleyen Edirne İl Müftüsü Başoğlu, buralarda görevli personelin akşam 16.00-22.00 saatleri arasında öğrencilere rehberlik yaptığını belirtti.

Öğrencilere rehberlik yapan ekiplerin maddi-manevi sorunlarını çözmek için de çalışma yaptığını belirten Müftü Başoğlu, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanında diğer konularda da destek olduklarını ifade etti.

Yurtta rehberlik yapan Gonca Çelik'in bazı öğrencilerin memleketlerine gitmek için bilet alamadığını ve bu konuyla ilgili askıda bilet uygulaması yapma fikrini sunduğunu söyleyen Başoğlu, "Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları ekibi ve Kur'an Kursu hocalarının da bu konuda çalışma yaptığını ve böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne
Sıradaki Haber
Van'da kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor
11:18
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de ateşkes için Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek
11:18
İsrail Filistinli tutuklunun ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu
11:17
Yurt dışına gönderilen araçların yarısı Kocaeli'de üretildi
11:20
Trafikteki 1000 otomobilden 5'i elektrikli
11:10
Araştırma: Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterileri, sivrisinekler insanlara bulaştırıyor
Edirne'de gün doğumu
Edirne'de gün doğumu
FOTO FOKUS
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ