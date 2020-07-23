Uzaydaki varlığı bu yıl keşfedilen Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızı, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ndeki bilim insanları tarafından görüntülendi.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyruklu yıldızların 4,5 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumundan arda kalan buz-kaya-demir karışımı ilkel kalıntılar olduğunu söyledi.

Güneş'e yaklaştıkça yüksek ışının basıncı nedeniyle bu kalıntıların donmuş haldeki gaz-toz yapılarının koparak, Güneş'e göre aksi yönde ilginç kuyruk benzeri görüntüler oluşturduğunu belirten Yılmaz, 500 metre ila 30 kilometre arasında olan kuyruğun Güneş'e yaklaştıkça büyüyerek 30-50 milyon kilometre, bazen de 100 milyon kilometreye kadar uzayabildiğini aktardı.

Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızı

Yılmaz, Neowise kuyruklu yıldızının ise 27 Mart 2020'de NASA tarafından yürütülen Neowise Projesi'nin tarama gözlemleri sonucu keşfedildiğini bildirdi.

Neowise'ın uzun dönemli bir kuyruklu yıldız olduğunu, Güneş etrafında bir turunu yaklaşık 6 bin 700 yılda tamamladığını aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Kuyruklu yıldız, 3 Temmuz 2020 tarihinde Güneş'e en yakın noktaya geldi ve artık Güneş'ten uzaklaşmaya başladı. Astronomi meraklıları tarafından bugünlerde bu kuyruklu yıldızın görüntülenmesi için oldukça yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bizler de Neowise C/2020 F3 kuyruklu yıldızını gözlem evimizde bulunan kamera ile görüntüledik. Görüntüler alındığı sırada kuyruklu yıldız dünyaya 135 milyon kilometre uzaklığında ve parlaklığı da 3 kadir dolayındaydı."

Kuyruklu yıldızın bugün dünyaya en yakın konuma geçeceğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuyruklu yıldız, dünden itibaren Türkiye'ye de en yakın konuma gelmeye başladı. Bizler bu tür gök olaylarını çok nadir görüyoruz. Böyle bir kuyruklu yıldız gözlemi ancak 5-10 yılda bir insanın karşısına çıkabiliyor. Bugün akşam saatlerinde güneş battıktan sonra kuzeybatı yönünde şehir ışıklarından uzakta bir konumda çıplak gözle de izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları, Neowise'ı Büyükayı takım yıldızının hemen altında görebilecek."