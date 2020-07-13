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Neowise kuyruklu yıldız, Van semalarında gözlendi
[Fotoğraf: AA]
Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "NEOWISE" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Van semalarında gözlendi.
Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "NEOWISE" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Van semalarında gözlendi.
Kuyruklu yıldız cami minaresindeki alemle aynı karede görüntülendi.
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