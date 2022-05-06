Kış sezonu boyunca yaklaşık 10 metre karın yağdığı Bitlis’te mayıs ayının ilk haftasında ekipler, Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde 1 iş makinesi ile başlatılan çalışmalara, kar yağışının etkili olmasıyla ara verildi. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, kar yağışının etkili olduğu yoldaki çalışmalara yağışın durmasıyla birlikte yeniden başlayacaklarını söyledi.

6 Mayıs'ta yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandıklarını belirten Aşit, `Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki 1- 2 gün içinde Nemrut Krater Gölü’nü, halkımızın, turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah pazar ve pazartesi günü vatandaşlarımız artık rahatlıkla Nemrut Krater Gölü’ne gelip gidebilirler` dedi.