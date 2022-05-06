AÖL sınav tarihleri 3. Dönem ne zaman?

AÖL 3. Dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Açık lise sınav giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav giriş yerleri belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları da bir önceki dönem sınavları gibi online uygulanacak.