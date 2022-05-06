Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖL sınav tarihleri ne zaman 2022? Açık lise sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?
AÖL sınav tarihleri ne zaman, nasıl uygulanacak? Açık lise sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?
AÖL sınav tarihleri 3. Dönem ne zaman?
AÖL 3. Dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Açık lise sınav giriş yerleri belli oldu mu?
AÖL sınav giriş yerleri belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları da bir önceki dönem sınavları gibi online uygulanacak.
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