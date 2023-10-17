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Güncel
İHA 17.10.2023 12:25

Nemrut Krater Gölü’nde kuraklık tehlikesi

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’nde, ilklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.

Nemrut Krater Gölü’nde kuraklık tehlikesi

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü de kuraklık ve iklim değişikliğinden nasibini aldı. Türkiye’nin birçok bölgesindeki göl ve akarsular gibi Nemrut Krater Gölü’nde de su seviyesi düştü.

Ünal Emen isimli vatandaş, Türkiye’nin göz bebeği Nemrut Krater Gölü’nün de kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisi altına girdiğini söyledi. Emen, yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak mekanı olan krater gölünün yeniden eski su seviyesini yakalamasını temenni ettiklerini belirtti.

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