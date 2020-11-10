Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular satranç etkinliği düzenledi.

Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlik sayesinde bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, satranç etkinliğine tarihin tanıklık ettiğini belirtti.

"Nemrut Dağı zirvesinde satranç tarihle buluşuyor" adlı etkinlik düzenlediklerini dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak bilinen Nemrut Dağı'nda satranç etkinliği turizmimizin ve spor turizminin tanıtımında da büyük önem taşıyor. Adıyaman'ın tarihi mekanlarında kıyasıya yarışan sporcularımız bir yandan da zengin kültüre ve tarihe sahip mekanları görme fırsatı buluyor. Daha önce yine Perre Antik Kenti'nde jimnastik sporcularımız, Nemrut Dağı'nda yine kick boks sporcularımız yer aldılar. Yıl boyunca inşallah tüm sporcularımıza buralarda etkinliklerle özellikle kentin tarihi güzellikleri hem ulusal bazda hemde uluslararası bazda tanıtma imkanı elde edeceğiz."

Öte yandan Nemrut Dağı'nı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de satranç oynadı.