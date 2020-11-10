Kırklareli alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı metruk binanın çatısında bir şüphelinin gezindiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, bulunduğu binanın çatısından diğer binaya atlayıp gözden kayboldu.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı belirlenen M.A'nın köpeğinin bir apartmanın önünde beklediğini gören ekipler, bina ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Köpeğin beklediği apartmanın boşluğunu kontrol eden ekipler M.A'yı gözaltına aldı.